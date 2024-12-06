児童にお金の価値と使い方などを学んでもらおうという特別授業が、6日、三重県亀山市立亀山東小学校で開かれました。6年生の児童がキャリア教育の一環で、来年1月に開催される亀山大市に出店することから、お金や接客について学ぼうと、百五銀行亀山支店の協力を得て開いたもので、今年4月に入行した新人行員3人が講師を務めました。授業では今年7月3日に発行された新しいお札について、透かしや識別マークなどの特徴を説明しまし