ストップモーションアニメーション『ピングー』の45周年をお祝いしたテーマカフェ「ピングーカフェ」が、12月19日（木）〜2025年2月9日（日）の期間、東京・押上にある「BOX cafe＆space 東京ソラマチ店」で開催される。【写真】ピンガも登場！ユニークでかわいいメニュー一覧■お祝い感と白銀の世界が楽しめる今回開催される「ピングーカフェ」は、“45周年×White Winter”をコンセプトに、お祝い感と白銀の世界が楽しめる