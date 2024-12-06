レブロンは12月5日、リップケアシリーズの「レブロン キス シュガー スクラブ」を、サンリオのキャラクターとのコラボパッケージで限定発売した。「シナモロール」(シュガー ミントの香り)同商品は、洗い流さないシュガースクラブで角質ケアができるほか、3種類のフルーツオイル(※)の配合で保湿も叶える。今回のコラボでは、温かみを感じさせるユニコーンカラーをベースに、冬の雪降る夜空に各キャラクターがふんわり浮かぶ姿を取