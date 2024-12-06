FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは12月6日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「メリーボーナスセール」を開始した。12月13日15時まで。FRONTIERが、盆と正月が一緒に来たみたいな「メリーボーナスセール」。12月13日15時まで同社のゲーミングPCをこの時期ならではの特価でラインナップ。人気で品薄になりがちな「Ryzen 7 9800X3D」や「Ryzen 7 7800X3D」を搭載するゲーミン