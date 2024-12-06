タレントの志田音々が、12日発売の『GIRLS graph. 008』(宝島社)の表紙&巻頭に登場する。『GIRLS graph. 008』表紙を飾る志田音々○志田音々が表紙と巻頭グラビアに登場週刊誌、漫画誌、SNSで活躍する話題の人気美女たちが大集結する、グラビア企画『GIRLS graph』。今号は、『仮面ライダーギーツ』に出演して注目を集めた“ねねまる”こと志田音々が、表紙と巻頭グラビアに登場。お団子ヘアで元気いっぱいのフレッシュなカッ