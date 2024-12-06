冬型の気圧配置となり、荒れた天気が続いている新潟県内。山沿いでは6日夜からまとまった雪となる予想です。中越・下越では7日明け方にかけ、土砂災害に警戒が必要です。6日朝早くの新潟市。稲光とともに雷鳴が繰り返し響き渡ります。寒気が流れ込み、大気の非常に不安定な状態が続く県内。最大風速は佐渡市相川で21．2mと非常に強い風が吹いたほか、胎内市では12月の観測史上最大となる17．3mを記録しました。また、6日夕方までの