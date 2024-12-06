今年も残りわずか。ボーナスなども出て、いつもとは違った非日常を手に入れたい人もいるのではないだろうか。そこで今回はワンランク上の高級日本酒『百光(びゃっこう)』をご紹介。Clearが運営する高級日本酒ブランド「SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)」は、フラッグシップ日本酒『百光(びゃっこう)』のアップデートをこのたび実施。そのお披露目会を都内某所にて12月3日に開催した。あこがれの高級日本酒 SAKE HUNDREDの「百光」