本格的な雪のシーズンに入り、例年増えてくるのが“雪下ろし中の事故”です。事故を少しでも減らそうと、新潟県柏崎市の大学では屋根に積もった雪の重さを計測して様々な技術に応用するための実験が始まっています。柏崎市の新潟工科大学で建設が進められているのは、屋根に積もった雪の重さを研究するための実験棟です。【記者リポート】「実験棟の中に入ってみますと、土台部分には建物全体の重さを量るための荷重計