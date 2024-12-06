最近、寒くて眠れない・眠りが浅いと感じている方も多いのではないでしょうか？厳しい寒さを乗り切るために欠かせないのが毛布ですが、その毛布をかける順番が良質な睡眠に大きく関わるというのです。適切な使用法をプロに聞きました。 ■寒さ厳しい時期…“睡眠の悩み”は？ 【桶屋美圭アナウンサー】「寒さが厳しいこの時期、体が冷えて眠れない、寝ても寒くて起きてしまうという方も多いと思います。皆さん快適に眠れ