最大で9連休となる今年の年末年始。街行く人は、この年末年始をどのように過ごすのでしょうか？一方、新潟市の旅行会社では9連休ならではの予約の傾向が見られています。 ■最大9連休！年末年始の過ごし方は？ 【松村道子キャスター】「12月28日～1月5日まで、年末年始の最大9連休は2019年以来5年ぶりということです。実際9連休という方はどれほどいらっしゃるのでしょうか？」【金融業】「うちも9連休。実家の秋田