来年夏の参院選・新潟選挙区で自民党の公認候補となった中村真衣さんが12月6日会見で意気込みを語りました。一方、立憲民主党は代表が来県するなど早くも選挙に向けて動き出しています。 ■自民・中村真衣氏 政治未経験も…「新潟のために」 【自民党中村真衣 氏】「（Q.緊張している？）そりゃあしますよね。とにかく頑張ります」来年夏の参院選を前に12月6日、初めて会見したのは自民党の新潟選挙区の公認候補となった中村