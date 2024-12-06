新潟県佐渡市の漁港で12月6日、不漁が続いていた寒ブリが水揚げされました。関係者は今後のさらなる水揚げを期待しています。佐渡市の佐渡水産物地方卸売市場に6日朝、水揚げされたのは、丸々と太った10本の寒ブリ！【漁師】「脂がのっている」富山・石川など北陸3県では寒ブリが大漁となっている中、佐渡はここまで不漁が続いていただけに、関係者は今後の大漁を願っていました。【佐渡水産物地方卸売市場木村章平 業務係長】「