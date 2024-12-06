カシオ計算機は12月6日、2025年に45周年を迎える「パックマン」とコラボレーションした腕時計「A168WEPC」「F-91WPC」「ABL-100WEPC」「CA-53WPC」を発表した。「ABL-100WEPC」を12月20日に、それ以外のモデルを12月13日に発売する。「パックマン」は、1980年に発売されたアーケードゲーム。「最も成功した業務用ゲーム機」としてギネス記録の認定を受けており、日本だけでなく80年代には米国で「パックマン フィーバー」といわれ