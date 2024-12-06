¸ÞÀô»Ô¤µ¤¯¤é¤ó¤É²¹ÀôÆâ¤Ë¤¢¤ëÄ¾Çä½ê¤Ç12·î2Æü¡¦3Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¿©ÍÑ¥­¥Î¥³¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¥­¥Î¥³¤¬¡¢¿©ÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆÇ¥­¥Î¥³¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¸ÞÀô»Ô¤¬¹ØÆþ¼Ô¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸í¤Ã¤ÆÆÇ¥­¥Î¥³¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸ÞÀô»Ô¤µ¤¯¤é¤ó²¹ÀôÆâ¤Ë¤¢¤ëÄ¾Çä½ê¡Ö¤è¤ê¤Í²È¡×¡£¤³¤³¤Ç¡¢12·î2Æü¤È3Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¿©ÍÑ¤Î¡ÖÂç¹õ¤·¤á¤¸¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¥­¥Î¥³¤¬¡¢ÆÇ¥­¥Î¥³¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥¤¥í¥·¥á¥¸¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£¶ÆüÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2Æü