九州北部地方に今季初『雪に関する情報』発表 ６日（金）１１時過ぎに福岡管区気象台より『雪に関する情報』が発表されましたので本文を掲載します。なお、九州地方に『雪に関する情報』が発表されたのは、今シーズン初めてです。 九州北部地方では、７日（土）夜～８日（日）午前中にかけて山地を中心に雪が積もる所があるでしょう。交通機関などは積雪に対する備えが必要です。 ［気象概況］ 九州北部地方の上空