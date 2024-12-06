ÀÅ²¬¡¦ÉÙ»Î»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢µÕÁö¤Î¾õÂÖ¤Ç¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤¹¤ë¼Ö¤Ç¤·¤¿¡£¸òº¹ÅÀ¤òº¸ÀÞ¤·¤Æ¤­¤¿Çò¤¤¼Ö¡£ÎÙ¤Î¼ÖÀþ¤Ë¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¼Ö¤¬¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÇÁü¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¥°¥ì¡¼¤Î¼Ö¤Î¿Ê¹ÔÊý¸þ¤Ë¤ÏÄä»ßÀþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥°¥ì¡¼¤Î¼Ö¤ÏµÕÁö¤Î¾õÂÖ¤Ç¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Áö¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æ»¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤½¤Î¸å¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ÏÇò¤¤¼Ö¤ò¤è¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¸òº¹ÅÀ¤ò±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µÕÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼Ö¤À¤±