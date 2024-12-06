AC長野パルセイロは6日、スポーツダイレクター兼トップチーム強化部長に西山哲平氏が就任したと発表した。西山氏は大分で現役を引退後に強化部スカウト担当に就任。アシスタントコーチなどを歴任後、20年からはゼネラルマネージャーを務めていた。引退後15年間、大分一筋で強化に携わってきたが、この度長野の強化に入ることになった。クラブを通じ「鷲澤社長をはじめ、クラブ幹部の方々の本気でパルセイロを変えたいとい