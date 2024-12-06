アスルクラロ沼津は6日、東洋大からGK前田宙杜とMF渡井翔琉の来季新加入が内定したと発表した。前田は京都橘高出身で、東洋大では2年時より関東大学リーグの出場機会を獲得。今季は守護神として、チーム史上最高位となる3位入賞に貢献していた。渡井は千葉U-18出身。4年生の今季は途中出場が多く、関東大学リーグで12試合に出場したが、うち10試合が途中出場だった。クラブを通じ、前田は「多くの方々に支えられこの舞台に