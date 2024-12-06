¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¡Ê54¡Ë¤ÈÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê53¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÄ«Æü¡Ö²ÈÆÝ¤ß²ÚÂç¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂçµÈ¤¬·ÝÇ½³¦¤Ç¡Ö°µÅÝÅª1°Ì¡×¤Î¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¼ÂÌ¾¤Çµó¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£50Âå¤Î2¿Í¤¬¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ËÃåÂØ¤¨¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¸ÇÄê¥«¥á¥é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡È¥µ¥·°û¤ß¡É¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ü¥ä¥­¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤¯¥È¡¼¥¯¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£º£Ç¯1·î¤Î½é²óÊüÁ÷¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°1Ç¯¤¬·Ð²á¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤³