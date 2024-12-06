DC映画『アクアマン』などに出演し、元夫ジョニー・デップとの泥沼裁判の後はスペインで暮らしているアンバー・ハードが、第2子を妊娠したことを明らかにした。【写真】1歳になった長女ウーナちゃんPeopleによると、彼女の代理人が認めたそう。「まだ妊娠初期なので、詳しいことを話したくない状況はお分かりいただけると思います。アンバーは、彼女自身と娘のウーナ・ペイジのためにも喜んでいるとだけ、お伝えします」とした