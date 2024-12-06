株式会社シティコネクションは、12月2日に予約を開始したMD用ソフト『P-47IIMD』に関して、Amazon特典「オリジナルサウンドトラック（8cmCD）」の詳細を発表した。【写真】『P-47IIMD』ポスターが当たるエックスキャンペーンも開催『P-47IIMD』の舞台は世界大戦時のヨーロッパ戦線と太平洋。アメリカ陸軍航空軍の「P-47 サンダーボルト」を操り、日本軍が建造している超大型試作重爆撃機「FUGAKU」を破壊するために各地を戦い