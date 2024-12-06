デジタルクリエイター・マツヤマイカが、メジャー1st EP『東京ロマンチック』を2025年2月19日(水)にリリースする。“オールセルフプロデュース”をテーマに制作された本作は、楽曲からアートワークまでマツヤが全てプロデュース。80’sアイドル/ディスコ/ダンスミュージックなど様々なバックボーンが絡み合う楽曲群、個性的なファッションや世界観が煌めくアートワークなど、レトロファンシーなマツヤワールドを堪能できる1枚に仕