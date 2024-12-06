大の読書家、そして何より本そのものが大好きだという上白石萌音さんが、2021年9月に刊行した全篇書き下ろしによる初のエッセイ集『いろいろ』（NHK出版）は、たおやかでまっすぐなありのままの本音が綴られた文章で多くの人々の心を捉えてきた。Amazonで『いろいろ《特典付き版》』を見る「何度も、何度も読み返しています」という読者も多いその一冊が著者本人の朗読によりAudible版としてリリース！ ドキュメンタリー番組など