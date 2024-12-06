私にもこんな弟たちがいたらいいのに……。Amazonで『うちの弟どもがすみません』を見るそう思わずにはいられなくなる胸キュンファミリーラブコメディ『うちの弟どもがすみません』（オザキアキラ/集英社）、通称「うち弟（うちおと）」。累計発行部数250万部突破の本作は、母親の再婚を機に始まった義理の弟たちとの同居生活に奮闘する女子高校生の姿を描く少女漫画だ。そしてこのたび、畑芽育とHiHi Jetsの作間龍斗、美 少年