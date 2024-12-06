メ～テレ（名古屋テレビ） 所有する不動産について虚偽の登記をしたなどとして逮捕された、タレントの羽賀研二さんら7人について、名古屋地検は不起訴処分としました。 6日付で不起訴処分となったのは、タレントの羽賀研二こと本名・当真美喜男さん(63)と、六代目山口組弘道会傘下組織組長の男性(69)ら7人です。 7人は共謀し、羽賀さんが所有する沖縄県北谷町のビルと土地の所有権について、差し押さえから逃れるた