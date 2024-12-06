WHITE SCORPIONのCHOCOがデビュー1年目を振り返る応募者約1万人の「IDOL3.0 PROJECT」から誕生した秋元 康総合プロデュースの11人組アイドルグループ・WHITE SCORPION。これまでリリースされたデジタルシングルのMVはすべて100万回再生を突破するなど、クリエイティブな映像表現と彼女たちのパフォーマンスは話題を呼んでいる。今回はグループの中でもキュートな魅力を放つCHOCOにインタビュー。デビューからの1年を振り返ってもら