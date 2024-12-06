Ｑ：手根管症候群とはどんな病気ですか？手根管症候群とは、正中神経という神経が手首の手根管というトンネルを通るときに物理的に圧迫され神経が痛んでしまい指先のしびれや痛み、親指の力が落ちるなどの症状がでる病気です。体中の神経疾患の中で一番頻度が多いと言われています。更年期の女性に多く、また糖尿病を持っている方もなりやすいです。 【関連記事】CRPSという病気をご存知ですか？Ｑ：「手根管」とはそもそも何