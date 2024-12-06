献身的に役割をこなす遠藤は過密日程を戦うチームにとって重要な存在だ(C)Getty Imagesリバプールの遠藤航は今シーズンのプレミアリーグも3分の1を消化した現在も、満足にプレータイムが得られていない。公式戦は先月末からのここ3試合で出場が無く、1月の移籍の噂も根強く囁かれている。【動画】小川航基が決定力を見せつける！伊東純也のクロスにあわせた中国戦のゴラッソをチェックその中で、遠藤がアルネ・スロット監督と