J£²¤Î¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ï12·î£µÆü¡¢2025¥·¡¼¥º¥óÍÑ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¹Ò³¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¹õ¤ÏÌëÌÀ¤±¤Î¸÷¤ò±Ç¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¡ØÁíÎÏ¡Ù¤ÇÁ°¿Ê¤¹¤ëÎÏ¶¯¤µ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤ÃÎ¤Ê¤ëÄ©Àï¤Ë²Ì´º¤ËÆÍ¤­¿Ê¤à»ÑÀª¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤ËÊâ¤àÃÏ°è¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤Î¶¯¸Ç¤Êå«¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡×¡Ú²èÁü¡Û¥ì¥Î¥Õ¥¡¤¬È¯É½¤·¤¿25