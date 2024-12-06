人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2024年12月7日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？ 12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）深刻に考えすぎると収拾がつかなくなりそう。楽観的に！ 11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）将来のことで悩みが発生する予感。突き詰めず、気楽に考えよう。 10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）思い出話に花を咲か