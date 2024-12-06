元K-1世界王者の魔裟斗さんは12月5日、自身のInstagramを更新。忘年会での集合写真を披露しました。【実際の投稿：魔裟斗、忘年会ショット披露】豪華な面々での忘年会魔裟斗さんは「忘年会」とつづり、1枚の画像を投稿。豪華メンバーが集まった写真を披露しています。大橋ボクシングジム会長の大橋秀行さん、バスケBリーグ・千葉ジェッツふなばしの富樫勇樹選手らが登場。ほかにも3人組YouTuber「チャンネルがーどまん」のがーどま