¡ÖÊë¤é¤·¤ÎÌäÂê¤ò°ì½ï¤Ë²ò·è¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤¬»³¸ý»Ô¤Ç¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Î¥°¥Ã¥Ç¥¤»³¸ý¾®·´Å¹¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ï2Ç¯Á°¤ËÊÄÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç·úÊª¤òÁ´ÌÌ²þÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£60¤òÄ¶¤¨¤ë¥°¥Ã¥Ç¥¤¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¹­¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö±à·Ý¥³ー¥Êー¡×¤Ç¤Ïº¬¤ä´´¤¬²ô¤Î¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¡Ö