女優で歌手の中山美穂さんが６日、東京都内の自宅で死亡しているのが見つかった。５４歳。捜査関係者によると浴室で倒れていたという。中山さんは同日午後５時半と８時半から、ビルボード大阪でライブを予定していたが、当日になって「体調不良のため」と中止が発表されていた。中山さんは、元夫でミュージシャンで作家の辻仁成との間に２００４年に誕生した息子がいる。２０１４年に離婚した後は、辻が引き取りフランスで育て