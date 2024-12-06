ノルディックスキー・ジャンプの高梨沙羅が６日、ＳＮＳを更新し、ナイキのスニーカーに合わせたコーデを披露した。「トレーニングからライフスタイルまで自分らしいスタイリングを遊べる一足」とナイキのお腹見せ白インナーに黒いジャンパーを羽織り、グリーンのパンツ、ナイキのスニーカーを合わせたコーデを披露。腹筋はしっかり引き締まっており、三つ編みポニーテール＆大きめのサングラスがクールな印象だ。もう１枚