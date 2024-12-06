¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏº½°±¡µÄ°÷¡ÊÉÔÎÑÌäÂê¤ÇÂåÉ½¤òÌò¿¦Ää»ßÃæ¡Ë¤Ï6Æü¡¢Æ±ÅÞ¤ÎÉÍ¸ýÀ¿À¯Ä´²ñÄ¹¤é¤ÈÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ë¤è¤ë¼óÁê´±Å¡¤Ç¤ÎÌÌ²ñ¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤ËÌô²Á²þÄêÀ©ÅÙ¤ÎÊÑ¹¹¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤Ç¡¢¶ÌÌÚ»á¤ÏÌÌ²ñ¸å¡¢µ­¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¡Ø½°µÄ±¡µÄ°÷¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏº¡Ù¤È¤·¤ÆÍè¤¿¡£Ìô²Á¤ÎÌäÂê¤Ï»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¶ÌÌÚ»á¤Ï4Æü¡¢ÉÔÎÑÌäÂê¤ÎÈ¯³Ð¤ò¼õ¤±¡¢3¥«·î¤ÎÌò¿¦Ää»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÅÞ¤¬Àè·î27Æü¤Ë¿·¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ð