¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡ËÊÆ³¤·³²£¿Ü²ì´ðÃÏ¡Ê²£¿Ü²ì»Ô¡Ë¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡×¤ÎÁ´¾èÁÈ°÷Ìó£³Àé¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢´ðÃÏÆâ³°¤Ç¤Î°û¼ò¶Ø»ßÌ¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£¶Æü¡¢Æ±´ðÃÏ»ÊÎáÉô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ì¿Îá¤Ï£±£±·î£²£¶ÆüÉÕ¤Ç¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö·ÑÂ³¤¹¤ë¡£»ÊÎáÉô¤Ï¡ÖÆüËÜ¤È²£¿Ü²ì»Ô¤È¤Î¶¯¤¤´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ½ËÉºö¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ï¡¢Ç¤Ì³¤ò½ª¤¨¤Æ£µ·î¤ËÎ¥Æü¤·¤¿Æ±·¿´Ï¡Ö¥í