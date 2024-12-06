中島健人 中島健人が、12月25日に発売する1stアルバム『N / bias』（ノンバイアス）のリリースを記念してスペシャルイベントの開催が決定した。2024年3月にグループを卒業し、近年は俳優や「GEMN」「HITOGOTO」としてのアーティスト活動を続ける中、今年12月25日に1stアルバム「N / bias」でソニーミュージックからデビューすることが発表された中島健人。スペシャルイベントは、1stアルバム『N / bias』に封入のシ