ディズニーキャラクター『チップとデール』のスペシャルカフェが東京・新宿に2024年12月20日（金）から2025年2月2日（日）まで期間限定でオープンする。＞＞＞『チップとデール』OH MY CAFEのメニューやグッズを見る（写真20点）ディズニーキャラクター『チップとデール』は、かわいいシマリスのキャラクターで、2024年でスクリーンデビュー81周年を迎えました。黒い鼻、歯が中央に一本あるのがチップ、赤い鼻、歯が二本あるのがデ