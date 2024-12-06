人気作『ポケットモンスター』に登場するピカチュウになりきれちゃう、見た目もフォルムも可愛いゲーミングヘッドセットが登場！これであなたもピカチュウだ！！可愛いピカチュウのなりきり気分が味わえる「ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch（TM） ピカチュウ」が新登場。2024年12月発売の「ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch（TM） ピカチュウ」は、蒸れにくいメッシュ素材のヘ