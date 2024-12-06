2025年1月11日（土）より毎週土曜日23時からテレ東系列ほかにて放送される『SAKAMOTO DAYS』。一足早く1月5日（日）に、先行上映会の開催が決定した。1.2話が上映され、キャストも登壇、来場者限定のノベルティもプレゼントされる。『SAKAMOTO DAYS』の原作は、累計発行部数550万部突破、『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で2020年から連載中、鈴木祐斗による同名大人気漫画作品。元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する家族と