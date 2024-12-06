【宝鐘マリン危機一発】 12月6日18時より予約開始 2025年7月上旬 発送予定 価格：4,400円 ホロライブプロダクションは、「黒ひげ危機一発」とのコラボ企画「宝鐘マリン危機一発」をオンラインストア「ホロライブプロダクション公式ショップ」にて12月6日18時より予約受付を開始した。発送は2025年7月上旬を予定し、価格は4,400円。