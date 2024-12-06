好燃費を目指し2.5Lエンジンを獲得した32025年仕様として、マツダのハッチバック、3がアップデートを受けた。その内容の1つが、アマゾンの音声アシスタント、アレクサを利用した音声操作機能がインフォテインメント・システムへ追加されたこと。【画像】太いトルクで加速は積極的マツダ3競合クラスのハッチバックたち全126枚スマートフォンとのミラーリングにも無線で対応するが、これは2023年に実装済み。基本的に、2019年