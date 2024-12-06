ゴミドラム系YouTuber『もーちゃも』、JeSU公認パズドラプロゲーマー 『あっき〜』をご紹介します。ゴミドラム系YouTuber『もーちゃも』今週のピックアップ『「紅」を家にあったゴミで叩いてみた【X JAPAN】 / Kurenai -Trash Drum Cover-』――まずは自己紹介をお願いしますもーちゃもさん：「ゴミドラム奏者の『もーちゃも』と申します。お菓子の空き箱などの家庭ごみをドラムとして叩いています。現在8年程ゴミを叩き続けていま