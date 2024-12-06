¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤°½©ÅÄ»ÔÅÚºêÃÏ¶è¤Ç¤Þ¤¿¥¯¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°Êª1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½©ÅÄÎ×¹Á·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È6Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í½©ÅÄ»ÔÅÚºê¹ÁËÌ¤Î¥³ー¥×¤¢¤­¤¿ÅÚºêÅ¹¤½¤Ð¤Î¸©Æ»¤Ç½©ÅÄ»Ô¤Ë½»¤à40Âå½÷À­¤¬Æ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥¯¥Þ¤È»×¤ï¤ì¤ëÆ°Êª¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÄ¹¤Ï¤ª¤è¤½1¥áー¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌÜ·â¤·¤¿¾ì½ê¤«¤é¶á¤¯¤Î¹ÁËÌ¾®³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤Ï¤ª¤è¤½300¥áー¥È¥ë¤Ç·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£