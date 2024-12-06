13人組女性アイドルグループ「モーニング娘。'24」のメンバー、岡村ほまれ(19)が自身のインスタグラムを更新。公開したショットが可愛すぎると反響を呼んでいる。岡村はイルミネーションを背景に冬らしい白色のファーコート姿でポーズを決めたショットを披露。投稿には「今年からは多分サンタさんこない、、」とつづり、ハッシュタグには「#誰かプレゼントください笑」と投稿した。この投稿にSNS上では、「可愛いほまたん大