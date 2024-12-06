信頼していた夫が不倫するかもしれない……。その日時と場所の情報をつかんだら、あなたはどうしますか？現場を取り押さえるか、今回だけは見逃すか、それとも徹底的に証拠を集めるか……？いろいろな選択肢があるでしょう。今回はそんな究極の選択を迫られたママのお話です。第10話一緒に楽しみましょう？【編集部コメント】遊園地のイルミネーションを見にきたマモルさん。部下の女性は腕を組んでぴったり寄り添い、いかに