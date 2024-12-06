多くのメディアやリスナーがさまざまな角度からその年の音楽シーンを振り返る年末。今年のロックにおける最も大きなトピックとなると、Oasisの再結成を挙げる人が多いのではないだろうか。2009年に解散が発表された直後から、再結成を望む声が止むことはなく、ノエルとリアムのギャラガー兄弟のムーブから実現の信憑性を見出そうとする仮説も、幾度となく目にしてきた。まさに世界が待望していた夢のよ