女優の米倉涼子が6日のテレビ朝日「徹子の部屋」に出演。10月に亡くなった西田敏行さんの秘蔵写真が公開され、驚きの声が上がっている。米倉は撮影の様子などを司会の黒柳徹子と軽快にトーク。名物の麻雀シーンの話でも盛り上がった。劇中では、岸部一徳(神原晶)が所長を務める医師紹介所で米倉(大門未知子)や内田有紀(城之内博美)らと麻雀を打つ場面がお馴染み。そんな場所に、大門らと敵対することが多い役柄だった西田さん