アスルクラロ沼津は6日、東洋大学のMF渡井翔琉(22)の加入内定を発表した。渡井は千葉県出身で、ジェフユナイテッド千葉の下部組織育ち。U-15、U-18と昇格すると東洋大学に進学していた。今年の関東大学サッカーリーグ1部では、12試合に出場し1得点を記録していた。大学の同僚であるGK前田宙杜(22)は同じ沼津でプロ入りし、チームメイトとなる。渡井はクラブを通じてコメントしている。「2025シーズンよりアスルクラロ沼津に加入す