スペシウム光線のポーズで記念撮影俳優のつるの剛士(福岡県出身)が自身のXを更新。ウルトラマンが終結した「超人会」ショットを公開し大反響となっている。「たぶんここ、 宇宙最強だとおもう」と綴り投稿したのは、ウルトラマンダイナ(1997年、毎日放送)に出演したつるのをはじめとするウルトラ戦士が集合した1枚。ガイア(98年、毎日放送)の吉岡毅志、コスモス(2001年、毎日放送)の杉浦太陽、ジード(17年、テレビ東京)の濱田